Кто кого изнурит? Дефицит вооружения будет и у нас, и у России — интервью NV со спикером командования Воздушных сил Юрием Игнатом 2 мая, 18:19 NV Премиум Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Российские оккупанты усилили обстрелы территории Украины, констатировала спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Сколько ракет осталось у оккупантов, чем отражают атаки силы украинской противовоздушной обороны и как преодолевают дефицит вооружения, в интервью Radio NV рассказал Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ.

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— Генштаб сообщал, что во время этих ракетных обстрелов российские оккупанты использовали Х-101 и Х-555. Мы общались об этих ракетах с экспертами по авиации и услышали мнение, что якобы Х-555 россияне не могут производить очень много, а вот Х-101 — могут. Могли бы вы поделиться тем, что мы знаем о запасах ракет, которые они используют, стреляя по нам с самолетов?

— А почему вы решили, что именно у нас есть такая аналитика? О вооружении, какие у них темпы производства, что они могут, не могут — это больше [вопрос] к разведкам. Конечно, в Воздушных силах тоже есть определенные специалисты, которые занимаются этим вопросом. Но это все же больше компетенция тех людей, которые занимаются разведкой тех типов вооружения, которые Россия использует и будет использовать в будущем, возможно.