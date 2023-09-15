Системные тактические провалы ПВО. О чем свидетельствует уничтожение второго ЗРК С-400 в Крыму и гибель командира элитного полка ВДВ на фронте — ISW 15 сентября, 08:40 Пуск ракеты из российской системы ПВО С-400, иллюстративное фото (Фото:mil.ru)

Уже второй за последние недели успешный удар Украины по российским комплексам С-400 в Крыму указывает на системные провалы противовоздушной обороны оккупантов.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Удар по российской системе противовоздушной обороны (ЗРК С-400 Триумф) возле оккупированной Евпатории может свидетельствовать о «системных тактических провалах» российских систем противовоздушной обороны в Крыму, считают аналитики. На геолоцированных кадрах, опубликованных 14 сентября, виден взрыв вблизи Евпатории и столбы дыма в этом районе. Дополнительные геолоцированные кадры свидетельствуют, что российские войска недавно развернули батарею С-400 возле Евпатории, и что взрыв произошел именно в том месте, где в августе 2022 года также была развернута российская система С-400. Этот удар свидетельствует, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью этой системы или не смогли этого сделать. ISW также напоминает, что 23 августа ВСУ нанесли удар по такой же системе ПВО С-400 возле Оленевки в Крыму (117 км к северо-западу от Севастополя). Поэтому уже второй украинский удар по важной российской системе противовоздушной обороны за последние недели указывает на то, что подобные тактические неудачи могут отражать более широкую системную проблему с российской ПВО в оккупированном Крыму.

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ISW отдельно комментирует новые удары РФ по украинской портовой инфраструктуре Одесской области — очередную атаку шахедов в ночь на 14 сентября. Аналитики считают, что кампания подобных российских ударов по экспорту украинского зерна и портовой инфраструктуры направлена является рычагом влияния Кремля в его попытках оказать давление и требовать значительных уступок на фоне желания международного сообщества вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Однако Кремль на самом деле может не иметь никаких намерений возвращаться к соглашению, стремясь вместо этого увеличить рыночную долю и привлекательность российского зерна путем ухудшения экспортного потенциала Украины, напоминают в ISW. Кремль также, вероятно, намерен создавать постоянное напряжение на маршрутах экспорта украинского зерна, чтобы усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, поскольку Украина и Запад продолжают работать над перенаправлением экспорта украинского зерна вдоль сухопутных коридоров.

Аналитики также обратили внимание на сообщение о гибели в Украине командира 247-го десантно-штурмового полка РФ Василия Попова (7 дивизия ВДВ). Он является уже вторым командиром 247-го полка, который погиб во время боевых действий в Украине — после смерти полковника Константина Зизевского в феврале 2022 года. Вероятно, Василий Попов недавно сменил Петра Попова на посту командира 247-го полка ВДВ, в августе или сентябре 2023 года, предполагают в ISW. Аналитики напоминают, что подразделения 247-го полка действуют в районе границы Донецкой и Запорожской областей. ISW ранее оценивал, что относительно элитные силы ВДВ проводят ограниченные контратаки на критических участках фронта, поэтому смерть Василия Попова подтверждает оценку ISW о том, что подобные контратаки, вероятно, еще больше истощат силы этих подразделений.