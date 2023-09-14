На войне против Украины ликвидировали еще одного командира 247-го десантного полка РФ — Медиазона

14 сентября, 17:48
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Командир 247-го десантно-штурмового полка РФ Василий Попов погиб на войне против Украины. Это уже второй командир, который был ликвидирован за время вторжения.

Об этом сообщает Медиазона.

В сообщении уточняется, что первым о гибели офицера сообщил прокремлевский блогер Егор Гузенко, который является автором пропагандистского Telegram-канала Тринадцатый.

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«Голосовое сообщение, в котором фамилия погибшего военного не называлась, появилось 10 сентября», — говорится в материале.

Благодаря «сливам» из российских баз данных журналистам удалось выяснить, что Василию Попову на момент гибели было 38 лет.

В телефонных книжках он был записан как «капитан» и «майор», но в 2021 году учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание.

Василия Попова, как отмечает прокремлевский блогер Гузенко, назначили командиром 247-го полка совсем недавно. Еще в августе подразделением руководил другой офицер, Петр Попов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины

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