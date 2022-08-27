«Или добровольно уйдут, или выгоним». Интервью с Загороднюком — о двух вещах, которые обеспечили Украине большие шансы на победу над Россией 27 августа, 17:01 Эксклюзив НВ Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)

Председатель правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ описал происходящее на южном фронте и рассказал, что поможет Украине помешать реализации планов российского диктатора Владимира Путина.

— Насколько некомфортно чувствуют себя оккупанты на юге Украины после коррекции состояния Антоновского моста, уничтожения баз и складов как на материковой части, так и на полуострове Крым?

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— Оккупанты чувствуют себя очень некомфортно. Мы видим это по их движениям. Мы видим, что они перемещают некоторые силы и средства и понимаем, что в принципе они осознают, что случится.

А случится следующее. Украинская армия будет уничтожать их потенциал до тех пор, пока им там или будет абсолютно опасно оставаться и они покинут добровольно [территорию], как они сделали с большим количеством других областей в Украине; или они будут оттуда изгнаны из-за контрнаступления. У нас остаются оба этих варианта.

Наше руководство поступает правильно, когда вместо того, чтобы идти на огромные потери и жертвы под большой наступательной операцией, мы уничтожаем потенциал, чтобы россияне поняли, что шансов у них нет. Такую новую тенденцию в этой войне отмечают исследователи не только у нас, но и за границей. Есть большой шанс (конечно, это не гарантировано), что эта тенденция будет оставаться.

— Британская разведка информирует, что российские оккупанты выводят боевую авиацию за пределы крымского полуострова. Подтверждаете ли вы это? Если да, то как это может повлиять на положение оккупантов на юге и их способность наносить удары по остальной территории Украины?

— У нас схожая информация. Вероятно, так оно и есть.

Во-первых, с Крымом вообще очень интересно. Все уже видим, что мы перешли этот психологический рубеж, причем «мы» — это не только Украина, но и наши союзники. Он был пройден достаточно быстро и однозначно. Заявление американцев о том, что они поддерживают удары по Крыму и не считают это ударами по России, — политически чрезвычайно важно, потому что у россиян был план.

Мы точно не знаем, остался этот план или нет. Но он точно был таков: присоединить дополнительные территории, заявить, что это Россия. Далее заявить на весь мир, что на эту территорию распространяется действие доктрины о применении сил стратегической безопасности, то есть ядерного оружия. И дальше угрожать ядерным оружием в случае попытки отвоевать юг Украины и, конечно, Крым, но прежде всего новые временно оккупированные территории.

Крымом было показано и подтверждено, что нет такого понимания: Россия считает, что это РФ и все должны слушать. То есть, если мир считает, что это Россия — это одна история, а если мир считает, что это незаконно оккупированные территории другой страны (в этом случае, нашей), они могут говорить что угодно — никто на это не будет обращать внимания.

В этом смысле, если они таки проведут 11 [сентября] этот так называемый референдум и аннексируют оккупированные территории, то дальше они поставят в неудобную ситуацию, потому что мы все равно их будем освобождать, возвращать под законный контроль Украины. А дальше пусть они объясняют своим гражданам, почему вроде бы новые российские территории уже не контролируются РФ. И они, конечно, не объяснят. Удержать они их не смогут. Поэтому теперь они должны думать, как выйти из этой ситуации.

Политически Крым — была очень важная история. И, конечно, логистическая — это военные объекты, которые для нас важно [уничтожать], потому что действительно они использовались для атаки на Вооруженные силы Украины и на территорию Украины. Поэтому, чем они дальше, тем лучше мы можем подготовиться к отражению их атак.

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