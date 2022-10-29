«Уже идут дискуссии о замене». Путин может не дожить до конца войны — Буданов 29 октября, 16:21 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может не дожить до конца войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью The War Zone.

«Вряд ли он (Путин, — ред.) это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену», — сказал Буданов.

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При этом он отказался назвать вероятных преемников Путина. По словам Буданова, население России поддерживает действия главы Кремля по поводу войны против Украины.



«Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы», — отметил он.

Глава разведки подчеркнул, что сейчас нет шансов для государственного переворота в России, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.



«Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним (Путиным, — ред.) стоит какой-то хороший человек, но кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано», — добавил Буданов.