«Позорная война смоет их всех». Какую слабость боится проявить Путин и как к потрясениям в РФ готовится Кадыров — корреспондент BBC 28 октября, 12:16 Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай в Москве, 27 октября 2022 (Фото:Sputnik/Pavel Barykin/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин пытается сохранить статус-кво в высшем военном руководстве страны, опасаясь, что заметные кадровые перестановки в этих эшелонах ударят по нему самому.



Такое мнение в интервью Радио НВ высказал корреспондент Русской службы BBC Илья Барабанов.

По его словам, Путин будет максимально долго стараться сохранять действующую конфигурацию военного руководства, хотя уже проявлял недовольство им ранее.



Видео дня

«Кадровых перестановок пока не происходит, но мы видели где-то в начале лета, когда Минобороны представляло командующих так называемыми группировками разных фронтов на территории Украины, даже Путин публично унижал тогда [министра обороны Сергея] Шойгу. На встрече с ним он рассказывал, что «вы расскажите о состоянии дел, но так-то мне вообще генералы напрямую через вашу голову рассказали, что там происходит», — напомнил Барабанов.



Сейчас же Путин пытается сохранить «некий статус-кво» на высшем уровне власти, хотя генералов «ротируют и меняют с большой скоростью». «Но вот поменять министра обороны или главу Генштаба — это же, видимо, в глазах Путина будет проявлением слабости, признанием того, что предыдущие восемь месяцев российская армия действовала неэффективно и бездарно», — поясняет журналист опасения Путина о факторах, которые могут угрожать его собственной власти.

Позже, убежден Барабанов, «конечно, будут сделаны кадровые выводы — в зависимости от того, чем эта война завершится».

«Все эти люди прекрасно понимают: либо они каким-то образом ее заморозят и умудрятся сохраниться на своих местах, либо, в конце концов, эта провальная и позорная для России война смоет их всех куда-нибудь в те места, где мы о них больше не будем вспоминать, надеюсь», — прогнозирует корреспондент Русской службы BBC.

Он также обратил внимание, что чеченский главарь Рамзан Кадыров уже страхуется на случай таких потрясений, «потому что понимает, что выходы из этой войны могут быть разные».

«Мы же с вами помним эту прекрасную картинку в дни 70-летия Владимира Путина, когда в Грозном какие-то десятки тысяч штыков поздравляли российского лидера. Эти штыки Рамзана Кадырова находятся не на передовой, он их на всякий случай держит в Грозном, потому что понимает, что ситуация в России в случае после поражения в войне может повернуться по-разному и эта армия ему еще пригодится», — считает Барабанов.

