«В городе самые боеспособные подразделения РФ». Операция по освобождению Херсона, вероятно, продлится до конца ноября — Буданов 29 октября, 13:09 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Об этом он сказал в интервью The War Zone.

Буданов рассказал, что во временно захваченном городе сейчас находятся самые подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большую часть из них составляют воздушно-десантные войска РФ, российские силы специальных операций и морская пехота.

Видео дня

«Эти подразделения составляют скелет группировки, и она усиливается также мобилизованным личным составом. Боевая составляющая — подразделения, которые могут представлять любую опасность для нас при проведении операции — это около 40 тысяч», — добавил он.

Буданов объяснил, что Херсон находится внутри этой группировки. Также войска РФ разбросаны в районах западного берега реки Днепр; есть и такие, которые поддерживает их действия, но дислоцируются на восточном берегу.

На вопрос, почему украинские военные не окружат город и не изолируют оккупантов, глава ГУР отвечает: это именно то, что они пытаются сделать.

«Но они [россияне] сопротивляются снаружи. Они пытаются препятствовать нашему продвижению вперед, и вы должны понимать, что бои идут каждый день», — объяснил Буданов.

Ранее глава украинской разведки предположил, что Украина вернет контроль над Херсоном до конца года. Ранее глава украинской разведки предположил, что Украина вернет контроль над Херсоном до конца года. Он считает, что к лету развязанная Россией война должна закончиться, а к концу 2022-го еще будут значимые победы ВСУ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона. Президент Владимир Зеленский назвал слухи о бегстве российских оккупантов из Херсона информационной атакой. В ОК Юг сообщили, что по состоянию на 24 октября ВСУ освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов.

