Данилов: Путин исчерпал свой временной лимит. Провал самого главного решения в жизни исправить невозможно 10 апреля, 15:47 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, российский диктатор Владимир Путин «исчерпал свой временной лимит» и разговоры о том, что время якобы играет в пользу РФ, «ничего не стоят».

Об этом он написал в Facebook в понедельник, 10 апреля.

По словам Данилова, время работает на тех, «кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает». Он считает, что остальные факторы имеют второстепенное значение.

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«Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, когда "Запад устанет от Украины", поможет ли Китай или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты". путин исчерпал свой временной лимит», — заявил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что глава Кремля «провалил на старте то, к чему готовился 20 лет», а «самое главное решение жизни» — нападение на Украину — стало ошибкой.

«Это невозможно исправить ни через год, ни через два, ни через три […] После [ошибки напасть на Украину] с пьедестала самого влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала», — добавил Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявлял, что, по его мнению, война не закончится, пока Россия не распадется.