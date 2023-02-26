Пока Россия не фрагментируется, война не остановится — Данилов

26 февраля, 18:25
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Данилов считает, что война не остановится, пока Россия не развалится (Фото:СНБО)

Данилов считает, что война не остановится, пока Россия не развалится (Фото:СНБО)

До тех пор, пока Россия не распадется, война остановиться не может, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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«У меня свое видение, каким образом должна завершиться эта война. До тех пор, пока Россия не фрагментируется, до тех пор, пока мы будем в опасности из-за этой сумасшедшей соседки, никакая война остановиться не может. Я хочу, чтобы мы это с вами имели в виду», — сказал Данилов в эфире Радио Свобода.

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Он отметил, что прекращение использования оружия не будет означать окончания войны, потому что такое уже было.

«Помните, как подписывали Минск-1, Минск-2? Сейчас они там рассказывают, что это у них был какой-то план. Никакого плана у них не было», — отметил секретарь СНБО.

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https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/967497034241556
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин СНБО Минские соглашения Алексей Данилов Война России против Украины распад России победа Украины

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