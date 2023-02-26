Пока Россия не фрагментируется, война не остановится — Данилов 26 февраля, 18:25 Данилов считает, что война не остановится, пока Россия не развалится (Фото:СНБО)

До тех пор, пока Россия не распадется, война остановиться не может, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«У меня свое видение, каким образом должна завершиться эта война. До тех пор, пока Россия не фрагментируется, до тех пор, пока мы будем в опасности из-за этой сумасшедшей соседки, никакая война остановиться не может. Я хочу, чтобы мы это с вами имели в виду», — сказал Данилов в эфире Радио Свобода.

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Он отметил, что прекращение использования оружия не будет означать окончания войны, потому что такое уже было.

«Помните, как подписывали Минск-1, Минск-2? Сейчас они там рассказывают, что это у них был какой-то план. Никакого плана у них не было», — отметил секретарь СНБО.