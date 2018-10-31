Протестующие разблокировали Харьковское шоссе в Киеве

Движение по Харьковскому шоссе, которое было заблокировано с вечера 30 октября, восстановлено

В Киеве по состоянию на 14:20 восстановлено движение по Харьковскому шоссе, которое перекрывали жители двух многоэтажек с требованием восстановить электроснабжение.

В пресс-службе Киевпастранса сообщили, что движение всех автобусов № 42, 45, 51, 63, 115 восстановлено.

В полиции Киева сообщили Украинской правде, что митингующие разблокировали дорогу.

Протест устроили жители двух многоэтажек, расположенных рядом. Вчера утром там отключили электроэнергию за долги. В связи с этим перестали работать и насосы, которые подают в дома воду.

С этими домами еще несколько лет назад уже возникал не один скандал. Были проблемы с поставками коммунальных услуг. Также были проблемы с документацией и этих домов, и соседних - там не было юридического адреса, владельцы квартир не могли там прописаться.

Власти Киева призвали жителей жилого комплекса определить инициативную группу и придерживаться плана действий по погашению долга за электроэнергию и выполнения технических условий их объекта.