Протестующие разблокировали Харьковское шоссе в Киеве

В Киеве по состоянию на 14:20 восстановлено движение по Харьковскому шоссе, которое перекрывали жители двух многоэтажек с требованием восстановить электроснабжение.
В пресс-службе Киевпастранса сообщили, что движение всех автобусов № 42, 45, 51, 63, 115 восстановлено.
В полиции Киева сообщили Украинской правде, что митингующие разблокировали дорогу.
Протест устроили жители двух многоэтажек, расположенных рядом. Вчера утром там отключили электроэнергию за долги. В связи с этим перестали работать и насосы, которые подают в дома воду.
С этими домами еще несколько лет назад уже возникал не один скандал. Были проблемы с поставками коммунальных услуг. Также были проблемы с документацией и этих домов, и соседних - там не было юридического адреса, владельцы квартир не могли там прописаться.
Власти Киева призвали жителей жилого комплекса определить инициативную группу и придерживаться плана действий по погашению долга за электроэнергию и выполнения технических условий их объекта.
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