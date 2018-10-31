В Киеве жители многоэтажки перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электричества

Вечером во вторник, 30 октября, жители одного из многоэтажных домов Киева перекрыли Харьковское шоссе, требуя возобновить постаки электроэнергии.

В 35-этажном доме проживает более двух тысяч человек, передает Громадське.

"Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома - 35 этажей. Люди не имеют возможности приготовить поесть", - заявил местный житель.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві залишились без світла, тому перекрили дорогу. Вони пропускають тількі «швидкі», звичайні авто вимушені розвертатись, через що виникають сварки pic.twitter.com/TmwMXeEH0U — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 октября 2018 г.

Сообщается, что дом был отключен от электроэнергии за долги ДТЭК Киевские электросети в размере 2,7 миллиона гривен.

Протестующие дают возможность проехать по шоссе только машинам скорой помощи.

"Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК Киевские электросети и пока не будет восстановлено электроснабжение", - заявил один из местных жителей.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу, вони вимагають відновити подачу електроенергії. Без світла опинилися 2 тисячі людей — будинок відключили нібито через борги ДТЕК Київські електромережі pic.twitter.com/v5laSGhSYW 30 октября 2018 г.