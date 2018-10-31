31 октября 2018, среда

В Киеве жители многоэтажки перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электричества

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Протестующие пропускают только спецтехнику

Протестующие пропускают только спецтехнику

Вечером во вторник, 30 октября, жители одного из многоэтажных домов Киева перекрыли Харьковское шоссе, требуя возобновить постаки электроэнергии.

В 35-этажном доме проживает более двух тысяч человек, передает Громадське.

"Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома - 35 этажей. Люди не имеют возможности приготовить поесть", - заявил местный житель.

Сообщается, что дом был отключен от электроэнергии за долги ДТЭК Киевские электросети в размере 2,7 миллиона гривен.

Протестующие дают возможность проехать по шоссе только машинам скорой помощи.

"Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК Киевские электросети и пока не будет восстановлено электроснабжение", - заявил один из местных жителей.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове