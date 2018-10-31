Власти Киева отреагировали на протест жителей многоэтажек, которые перекрыли Харьковское шоссе

Власти Киева призывают жителей жилого комплекса Мега-Сити (MegaCity) по Харьковскому шоссе,19 и 19-А, которые перекрыли автодорогу, определить инициативную группу и придерживаться плана действий по погашению долга за электроэнергию и выполнению технических условий их объекта.

В пресс-службе КГГА отметили, что указанные дома относятся к группе проблемных жилых комплексов, возведенных предприятиями Анатолия Войцеховского. В этих домах не выполнены технические условия, в частности, касающиеся необходимой электромощности для дома, и объекты получают электроэнергию по временным договорам.

ООО Дом-Сервис 19, которое осуществляет обслуживание домов, начиная с октябрь 2016 года, не платит за потребленные услуги своевременно и в полном объеме. По данным КГГА, сумма накопленного долга составляет более двух миллионов гривен за уже потребленную электроэнергию.

В пресс-службе добавили, что 23 октября состоялось совещание при участии представителей КГГА и руководителей ОСМД Мега-Сити. Представителям инициативных групп жителей был предложен алгоритм решения проблемы, который позволяет выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания, но до сих пор условия этих договоренностей жителями не были выполнены.

"Городские власти готовы и в дальнейшем делать все в пределах полномочий ради решения этой сложной ситуации, возникшей по вине застройщика, чтобы обеспечить людей необходимыми коммунальными услугами. Однако город призывает жителей прийти к согласию внутри инициативных групп, придерживаться предложенного алгоритма действий, который позволит выполнить технические условия, погасить долг и обеспечить полноценное и безопасное функционирования жилого комплекса", - говорится в заявлении.

Протест устроили жители двух многоэтажек, расположенных рядом. Вчера утром там отключили электроэнергию за долги. В связи с этим перестали работать и насосы, подающие в дома воду.

С этими домами еще несколько лет назад уже возникал не один скандал. Были проблемы с поставками коммунальных услуг. Также были проблемы с документацией и этих домов, и соседних - там не было юридического адреса, владельцы квартир не могли там прописаться.