Чувство обреченности. Изможденные оккупанты уже даже не пытаются спасаться от гранат и фугасов — видео 21 ноября, 16:17 Оккупанты покорно ждут своей участи (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

После почти девяти месяцев войны против Украины российские оккупанты настолько деморализованы, что, чувствуя свою обреченность, уже даже не пытаются спасаться от падающих на них фугасов и гранат.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в понедельник, 21 ноября, Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

На нем видно двух солдат ВС РФ, которые сидят в окопе, а когда украинский дрон скидывает туда осколочную гранату, даже не пытаются ее выбросить, а покорно ждут своей участи.

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«У брошенных в своих окопах кацапов, едва живых от холода, уже нет сил даже для самосохранения. А зима еще даже не началась», — отметили в ВСУ.