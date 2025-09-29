Последний день сентября. Где в конце месяца пройдут дожди и будет сильный порывистый ветер в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, какая погода в Украине установится в последний день сентября и отметила, в каких областях сложатся некомфортные синоптические условия.

«Сентябрь завершится облачной погодой, дожди пройдут в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами в Херсонской области, в Приазовье, в Кропивницком с районами. Все, кто не вошел в этот список — без существенных осадков завтра. Если что — карта прогноза осадков на завтра внизу. Температура воздуха могла бы быть выше — но уже как есть, а точнее, как будет. В течение дня вторника предполагается на Левобережье +11 +17, на Правобережье +7 +12 градусов».

Диденко предупредила, где ожидается ветер со штормовыми порывами и какая погода в Киеве установится в конце первого осеннего месяца.

«30-го сентября в большинстве областей Украины ветер восточных направлений будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами. Закутывайте горло и шею тепло. В Киеве завтра дождь также будет подбираться близко. Будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха +10 +12 градусов. Восточный ветер ожидается временами с сильными порывами — будьте внимательны вблизи билбордов, старых ветвистых деревьев, выбирайте безопасные места для парковки автомобилей».

Фото: Наталья Диденко / facebook