В Воздушных силах рассказали, применяются ли системы Patriot против ракет С-300 26 апреля, 10:25 Система Patriot (Фото:NATO/flickr.com)

Задачей систем противовоздушной обороны Patriot, является прежде всего поражение баллистических ракет, поэтому использовать их против ракет С-300 не является рациональным решением.



Об этом в комментарии проекту Радио Свобода Донбасс. Реалии сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, комплекс Patriot нужно использовать рационально.

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«Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбивании и 300-х ракет. Но, в конце концов, вы правильно говорите — это не рациональное решение на сегодняшний день», — подчеркнул Игнат.

Он отметил, что ракеты С-300 лучше уничтожать на земле, откуда их запускают.



«Потому что зона поражения С-300 — до 150 км по баллистической траектории, это максимальная величина: они будут очень неточно бить с такого расстояния. Поэтому с около 100 км — от 50 до 100 км, — откуда ведется боевая работа 300-ками, думаю, их можно доставать другими средствами. И это будет значительно эффективнее, чем применение именно Patriot», — добавил он.

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

23 апреля в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство.