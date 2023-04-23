В Воздушных силах подтвердили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство

23 апреля, 20:00
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ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)

ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первый дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине.

В эфире телемарафона Игнат поблагодарил украинских военных, которые закончили обучение ранее запланированного срока.

Он также показал селфи с ЗРК Patriot на фоне.

«Сделал себе селфи на память… Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает», — заявил Игнат.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=lFFsgzDuBDw&pp=ygUK0ZbQs9C90LDRgg%3D%3D
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19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

По словам Игната, Patriot позволит сбивать баллистические ракеты Искандер-М и отгонять российскую авиацию от украинских границ.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ПВО Война в Украине ЗРК Patriot Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ПВО Украины

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