В Воздушных силах подтвердили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство
ЗРК Patriot (Фото:Apocalypto321/Twitter)
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первый дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине.
В эфире телемарафона Игнат поблагодарил украинских военных, которые закончили обучение ранее запланированного срока.
Он также показал селфи с ЗРК Patriot на фоне.
«Сделал себе селфи на память… Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает», — заявил Игнат.
19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.
По словам Игната, Patriot позволит сбивать баллистические ракеты Искандер-М и отгонять российскую авиацию от украинских границ.