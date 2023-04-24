В Воздушных силах рассказали, смогут ли Patriot сбивать ракеты Искандер и Кинжал

24 апреля, 11:29
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ЗРК Patriot (Фото:U.S. Pacific Fleet/flickr.com)

ЗРК Patriot (Фото:U.S. Pacific Fleet/flickr.com)

Только боевое применение покажет, смогут ли комплексы Patriot сбивать баллистические ракеты Искандер и Кинжал.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Посмотрим, сможет ли он их сбить. Это покажет только реальный бой. Patriot — это одна из лучших систем ПВО в мире», — отметил он.

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Игнат добавил, что комплексы SAMP-T, которые ожидает Украина, также могут сбивать баллистические ракеты.

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

23 апреля в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты ЗРК Patriot Искандер Воздушные силы Война России против Украины

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