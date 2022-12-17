Мы теряем Украину, уже ее потеряли — предатель Царев в интервью NYT 17 декабря, 16:56 Олег Царев (Фото:Олег Царев/Facebook)

Бывший нардеп-регионал Олег Царев заявил, что будет счастлив, если российское вторжение остановится на нынешней линии фронта, поскольку оккупанты «теряют Украину».

Во время интервью для NYT Царев признал, что участвовал во вторжении.

По его словам, ему никогда не сообщали деталей, а «российская армия не понимала», что украинцы будут сопротивляться, и думала, что «все будет легко».

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Предатель добавил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешние линии фронта, поскольку с начала вторжения России не удалось захватить и удержать ни один областной центр.

«Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее», — сказал экс-регионал.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не позволит России «заморозить войну» и не откажется от освобождения своих территорий от оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.