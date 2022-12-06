Готовил серию взрывов. Брат Царева, приговоренный к пяти годам за терроризм, просится на обмен в РФ — СБУ 6 декабря, 14:29 Михаил Царев (Фото:Скриншот видео СБУ / Telegram)

Брат бывшего народного депутата Олега Царева Михаил признан виновным в подготовке взрывов в Днепропетровской области и приговорен к пяти годам лишения свободы. Теперь он просится на обмен в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Михаила Царева задержали в мае 2022 года в ходе спецоперации в Днепре.

По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области.

Видео дня

Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.

За это оккупанты обещали ему «кресло» главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина России.

По статье 258 ( террористический акт) Уголовного кодекса Украины Михаилу Цареву грозило до 15 лет лишения. Учитывая сотрудничество со следствием, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

СБУ опубликовала в своем Telegram видео, на котором осужденный Михаил Царев просит включить его в списки обмена с РФ, чтобы попасть на территорию страны-агрессора.