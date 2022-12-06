Готовил серию взрывов. Брат Царева, приговоренный к пяти годам за терроризм, просится на обмен в РФ — СБУ

6 декабря, 14:29
Поделиться:
Михаил Царев (Фото:Скриншот видео СБУ / Telegram)

Михаил Царев (Фото:Скриншот видео СБУ / Telegram)

Брат бывшего народного депутата Олега Царева Михаил признан виновным в подготовке взрывов в Днепропетровской области и приговорен к пяти годам лишения свободы. Теперь он просится на обмен в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Михаила Царева задержали в мае 2022 года в ходе спецоперации в Днепре.

По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области.

Видео дня

Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.

Читайте также:

Цареву грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ) Хотели «дойти в Киев»: СБУ сообщила о подозрении Цареву и еще двум коллаборантам

За это оккупанты обещали ему «кресло» главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина России.

По статье 258 ( террористический акт) Уголовного кодекса Украины Михаилу Цареву грозило до 15 лет лишения. Учитывая сотрудничество со следствием, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

СБУ опубликовала в своем Telegram видео, на котором осужденный Михаил Царев просит включить его в списки обмена с РФ, чтобы попасть на территорию страны-агрессора.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Терроризм Олег Царев Обмен Днепропетровская область Город Днепр Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X