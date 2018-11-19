НАБУ опровергло причастность к слежке за синагогой в Киеве. Почему возникло такое подозрение

Национальное антикоррупционное бюро опровергает свою причастность к слежке за синагогой в Киеве. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В НАБУ отметили, что в фокусе расследований бюро - деятельность высших должностных лиц в государственной власти, что является безотносительным к их религиозной принадлежности. О том, что НАБУ не следило за синагогой в Киеве, Радио НВ сообщила заместитель начальника пресс-службы НАБУ Маргарита Живага. По ее словам, это делали сотрудники другого правоохранительного органа.

Ранее в киевской синагоге заявили, что вычислили работников НАБУ, которые проводили наблюдение за ними. В частности, главный раввин Украины Моше Реувен Асман отметил, что там проверили информацию, фото и видео, опубликованные в интернете.

Смотрите также

При технической помощи израильских коллег и применении новейшей системы распознавания лиц было установлено, что представленные фото с вероятностью 99% соответствуют лицам Ярославу Корбану и Ирине Данчишиной.

По данным раввина, эти люди являются сотрудниками НАБУ. Он добавил, что экспертиза также установила IP-адреса, с которых осуществлялись атаки на системы безопасности и временные отключения видеонаблюдения. История со слежкой за синагогой началась еще в октябре.

Подозрения в слежке за синагогой

В конце октября еврейская община Киева обратилась в полицию из-за того, что за центральной синагогой Киева на улице Шота Руставели якобы следит НАБУ.

Давления на еврейские организации пока не зафиксировано

Как заверил главный раввин Украины Моше Реувен Асман, служба безопасности еврейской общины обнаружила лиц, которые профессионально осуществляли скрытое наблюдение за помещением синагоги и верующими.

Еврейская община установила транспортные средства с поддельными номерными знаками, которые использовались для наблюдения. А при проверке молитвенного дома были обнаружены устройства для снятия информации. Также Моше заявил, что недавно во время проведения негласных следственных действий были зафиксированы высказывания чиновника высшего уровня правоохранительного органа, унижающие честь и достоинство еврейского народа. А НАБУ рассекретило эти данные.

Смотрите также

В ведомстве заверили, что на обнародованной видеозаписи зафиксированы работники другого правоохранительного органа. Визуального наблюдения за зданием бюро не осуществляло и устройств для скрытого снятия информации в помещении синагоги не устанавливало. Также глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что САП разрешения на следственные действия в киевской синагоге не давала.

Надежная охрана синагоги

Охрана синагоги может идентифицировать лиц, которые вели слежку, отметил вице-президент Евразийского еврейского конгресса Евгений Червоненко. Он предположил, что с политикой это наблюдение не связано.

"Охрана в Cинагоге очень серьезная. То, что идентифицировали правоохранительные органы, - это сто процентов. Не только со слов раввина и других людей. Я не думаю, что это политическое. Наши правоохранители занимаются больше коммерцией. Заниматься слежкой за тем, о чем высокопоставленные евреи общаются в синагоге и обращаются к Богу, - это дурно пахнет", - отметил Червоненко.

Давления на еврейские организации пока не зафиксировано, отметил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс. В то же время с раввином Моше Реувеном Асманом по этому поводу он не говорил.

"Борьба с коррупцией проводится независимо от религиозной и национальной принадлежности. Устройство, которое нашли, не обязательно должно принадлежать НАБУ", - сказал Зисельс.