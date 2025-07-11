«Нужны только три стороны». Буданов считает, что прекращение огня надо достичь как можно быстрее и в 2025 году

Буданов объяснил, что нужно для прекращения огня в Украине (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что прекращение огня в Украине нужно достичь как можно быстрее и задолго до конца этого года.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу, 11 июля.

«Реально ли это сделать [достичь прекращения огня] - да. Сложно ли — нет, — сказал Буданов.

Реклама

Также он добавил, что для этого нужны только три стороны — Украина, Россия и США.

«И мы к этому придем», — отметил руководитель ГУР.

11 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью информационному агентству Report говорил, что российская сторона не готова вести предметные переговоры по прекращению огня в войне против Украины, в Стамбуле делегация РФ озвучивала требования, равносильные капитуляции.

В конце июня прошло 100 дней с момента, когда Украина согласилась на безусловное прекращение огня по инициативе США. В России же заявили, что готовы прекратить огонь только при условии выполнения ряда требований.

В Москве требуют либо вывода украинских войск из четырех областей Украины, либо полного прекращения западных поставок, прекращения мобилизации и отмены военного положения.

13 июня министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает переговоры, где принимаются решения и решаются вопросы. Он также добавил, что на прошлой встрече Украина продемонстрировала свой конструктивизм, но страна-агрессор РФ «проявила полную неадекватность», передав Меморандум, в котором выдвигает свои ультиматумы.

«Они не изменили риторики ультиматумов, они требуют от нас капитуляции», — сказал Сибига.