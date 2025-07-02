Келлог опроверг информацию о том, что обещал Лукашенко «поработать» над прекращением украинских ударов по РФ

Встреча американской и белорусской делегаций в Минске, Беларусь, 21 июня 2025 года (Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог опроверг информацию СМИ о том, что во время визита в Беларусь он пообещал диктатору Александру Лукашенко «поработать» над прекращением украинских ударов по территории России.

В соцсети Х Келлог заявил, что цитата, приведенная в СМИ, вырвана из контекста. Он рассказал, что во время встречи с Лукашенко обсуждалось полное и безусловное прекращение огня в войне РФ против Украины.

Спецпредставитель президента США также подчеркнул, что любые ограничения поведения Киева были обусловлены взаимными действиями Москвы.

«Я ни разу не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны за пределами полного прекращения огня», — подчеркнул Келлог.

1 июля самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, как пишет Белта, заявил, что во время встречи с Келлогом напомнил ему о «постоянных атаках дронами» на территорию РФ и попросил, чтобы Запад «сказал своему подчиненному [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не наносить по России удары». Тогда российский диктатор Владимир Путин якобы согласится на прекращение огня.

Келлог в ответ, по словам Лукашенко, сказал, что США «поработают в этом направлении».

21 июня Лукашенко и Кэллог встретились во Дворце независимости в Минске. Кэллог стал самым высоким представителем США, посетившим Беларусь за последние пять лет.

В тот же день в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых — одна из центральных фигур событий 2020 года, блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Источники NV сообщали, что во время встречи Келлог и Лукашенко, кроме освобождения пленных, обсуждали ослабление отдельных санкций.

Келлог позже сообщил, что в разговоре с Лукашенко речь шла об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, а также о войне в Украине и мирных усилиях Дональда Трампа.