В Офисе президента рассказали, на каком сейчас этапе переговоры с РФ о прекращении огня и что было после Стамбула

Украина и дальше готова двигаться по плану о безусловном прекращении огня, заявил Палиса (Фото: Pavlo Palisa/Facebook)

Российская сторона не готова вести предметные переговоры относительно прекращения огня в войне против Украины, в Стамбуле делегация РФ озвучивала требования, равносильные капитуляции.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью информационному агентству Report, опубликованном в пятницу, 11 июля.

Отвечая на вопросы, на каком этапе находятся переговоры Москвы и Киева по прекращению огня и зашли ли они в тупик, Палиса указал, что Украина и дальше готова идти по согласованному с США плану по безусловному прекращению огня.

Палиса напомнил, что речь идет о прекращении огня без предварительных условий для того, чтобы далее обсуждать шаги на пути к справедливому и устойчивому миру. На переговорах с российской делегацией в Стамбуле 2 июня «все, по сути, свелось к гуманитарному треку».

«Мы обменяли военнопленных, что очень важно для нас. Мы обменялись телами погибших воинов», — подчеркнул Палиса.

Однако оказалось, что российская сторона среди тел украинских защитников передала Украине и предположительно тела своих солдат.

«Поэтому все вопросы, касающиеся идентификации, заставляют нас более тщательно подходить к этим вещам и это потребует более длительного времени», — заявил заместитель руководителя ОП.

Также, добавил Павел Палиса, были проведены переговоры о возвращении украинских детей и гражданских, похищенных Россией. Однако достичь с россиянами договоренностей о прекращении огня не удалось.

«Россияне приехали в Стамбул со своими условиями, которые скорее похожи на декларацию о капитуляции. Россия сейчас не в той позиции, когда она может диктовать такие условия», — подчеркнул он.

Палиса также акцентировал, что Украина готова вести переговоры на любой площадке и в любом формате, если в итоге они приведут к реальным результатам.

Переговоры в Стамбуле 2 июня — главное

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Украина предложила агрессору встречу на уровне лидеров до конца месяца с возможностью присутствия третьей стороны — например, американского президента. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время переговоры «вряд ли» состоятся.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Украины Владимир Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя между военными, а прекращение огня нужно для того, чтобы убитых не было. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.

20 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.

10 июля Зеленский заявил, что возможность проведения переговоров с Россией на уровне лидеров будет обсуждаться только после выполнения договоренностей по обменам пленными.