Игорь Гуменюк в Шевченковском суде погиб на месте происшествия — МВД 5 июля, 19:53 Карета скорой помощи и полиция возле Шевченковского райсуда (Фото:NV)

Игорь Гуменюк, который устроил взрывы в Шевченковском суде погиб на месте, предварительно, подорвав себя, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя», — сообщил он в Telegram.

Также, по его данным, во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа.

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«Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы», — добавил он.

Во время брифинга Клименко подтвердил, что взрыв, по предварительным данным, устроил Игорь Гуменюк.



«Предварительно, Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли 4 военнослужащих НГУ, сегодня его привезли на еще одно заседание суда, это уже 8 лет. И после этого заседания господин Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил по караулу какое-то взрывное устройство. Таких взрывов, предварительно, было два», — сказал он.

Ранее Нацполиция сообщила, что в здании Шевченковского райсуда Киева произошел взрыв.

Прокуратура сообщала, что взрыв устроил обвиняемый, который пытался скрыться из-под стражи. Также правоохранители утверждали, что мужчина закрылся внутри конвойного помещения.