Обвиняемый пытался сбежать из-под стражи, когда устроил взрыв в Шевченковском суде — прокуратура 5 июля, 19:52 Принимаются меры по задержанию обвиняемого (Фото:NV)

Подозреваемый пытался скрыться из-под стражи, когда устроил взрыв в здании Шевченковского суда. По предварительным данным, пострадали два правоохранителя.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

«Предварительно установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

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В данный момент он закрылся внутри конвойного помещения, сообщают правоохранители. Принимаются меры по его задержанию, добавили в прокуратуре.

Есть информация о двух пострадавших среди полицейских, добавили в пресс-службе.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что в здании Шевченковского райсуда Киева в среду, 5 июля, произошел взрыв. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что в суде могли взорвать гранату.

По предварительным данным, взрыв устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады в 2015 году.