Новые детали. Глава МВД рассказал об операции в Шевченковском суде Киева
Шевченковский районный суд Киева (Фото:NV)
Взрыв в Шевченковском районе Киева устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады в 2015 году. Он погиб.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга.
«Мы провели очень быструю эвакуацию всех граждан, которые находились и в суде, и вблизи суда», — заявил он.
Как сообщил министр, Гуменюк после заседания сначала закрылся в туалете, а затем приоткрыл дверь и бросил в караул взрывчатку. Предварительно, взрывов было два.
Затем подозреваемый пытался покинуть здание суда, однако конвои остановили его выстрелом в воздух.
Полиция пытались с ним выйти на контакт и задержать, однако Гуменюк действовал агрессивно.
После деблокирования двери Гуменюк бросил в КОРД взрывчатку, военные получили ранения, их жизни ничего не угрожает.
Гуменюк погиб на месте в результате взрыва.
Клименко также добавил, что полиция пока выясняет, как взрывчатое вещество оказалось в здании суда.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что в здании Шевченковского райсуда Киева в среду, 5 июля, произошел взрыв.