Новые детали. Глава МВД рассказал об операции в Шевченковском суде Киева

5 июля, 20:16
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Шевченковский районный суд Киева (Фото:NV)

Шевченковский районный суд Киева (Фото:NV)

Взрыв в Шевченковском районе Киева устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады в 2015 году. Он погиб.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга.

«Мы провели очень быструю эвакуацию всех граждан, которые находились и в суде, и вблизи суда», — заявил он.

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Как сообщил министр, Гуменюк после заседания сначала закрылся в туалете, а затем приоткрыл дверь и бросил в караул взрывчатку. Предварительно, взрывов было два.

Затем подозреваемый пытался покинуть здание суда, однако конвои остановили его выстрелом в воздух.

Полиция пытались с ним выйти на контакт и задержать, однако Гуменюк действовал агрессивно.

После деблокирования двери Гуменюк бросил в КОРД взрывчатку, военные получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

Гуменюк погиб на месте в результате взрыва.

Клименко также добавил, что полиция пока выясняет, как взрывчатое вещество оказалось в здании суда.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что в здании Шевченковского райсуда Киева в среду, 5 июля, произошел взрыв.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Игорь Гуменюк Взрыв в Киеве Игорь Клименко

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