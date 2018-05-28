Пожар в кинотеатре Экран удалось потушить

Пожар начался в одноэтажной пристройке и распространился на крышу кинотеатра

Пожар в недействующем кинотеатре Экран потушили в 11:14.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, информация о пожаре поступила в 8:49. Прибывшие на место пожарные выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном недействующем здании, размером 15 на 13 метров, пристроенном к кинотеатру, после чего огонь распространился на его кровлю.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві via Facebook

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Его удалось локализировать в 10:24, а полностью ликвидировать в 11:14.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Ранее стало известно, что в Киеве возле метро Житомирская начался пожар в помещении кинотеатра Экран.

СМИ публиковали фото и видео пожара.

Кинотеатр Экран - один из первых в Киеве стационарных кинотеатров, он был открыт в 1911 году. Кинотеатр не работает с лета 2010 года.