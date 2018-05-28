В Киеве возле метро Житомирская загорелся кинотеатр Экран

В Киеве возле метро Житомирская начался пожар в помещении кинотеатра Экран, который сейчас не функционирует.

Видео с места пожара опубликовано на странице интернет-сообщества Киев Оперативный.

О пожаре сообщает также Информатор со ссылкой на своего корреспондента. Согласно этому сообщению, огонь охватил здание около 8:45. На видео, опубликованных изданием, видно, что на месте работают пожарные.

Информации о причинах пожара пока нет.

Кинотеатр Экран - один из первых в Киеве стационарных кинотеатров, он был открыт в 1911 году. Кинотеатр не работает с лета 2010 года.