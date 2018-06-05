В Чернобыле произошел пожар в Рыжем лесу. Что это за место

5 июня 2018 года стало известно о пожаре в так называемом Рыжем лесу - это около 10 квадратных километров леса, прилегающего к Чернобыльской АЭС, которые больше всего пострадали от больших доз радиации во время аварии в 1986 году.

Происхождение названия Рыжий лес

Мощному радиоактивному загрязнению подверглись десятки тысяч гектаров леса общей протяженностью около двух километров на запад от станции и в непосредственной близости от ЧАЭС. В основном, это были насаждения сосны обыкновенной. Причем загрязнение произошло в период активного роста деревьев, когда их радиочувствительность увеличивается в 1,5-3 раза по сравнению с другими периодами.

Крона сосен оказалась достаточно плотной, чтобы стать эффективным фильтром, задержавшим значительное количество радиоактивной пыли и аэрозолей. Период обновления хвои сосны - 2-3 года, что усилило поражение насаждений этих деревьев.

В первой, самой пораженной зоне, после аварии деревья хвойных пород полностью погибли, а деревья лиственных пород были частично повреждены. При этом хвоя приобрела кирпичный цвет, поэтому эту территорию стали называть Рыжий лес (также Ржавый лес и Красный лес). Площадь зоны - 500 га.

Выделяют еще три зоны поражения. Во второй зоне погибло от 25 до 40% деревьев и большая часть подлеска. У 90-95% деревьев в этой зоне были повреждены и отмерли молодые побеги и почки. Площадь зоны - 12,5 тыс. га, в том числе сосновых лесов – 3,8 тыс. га.

В третьей зоне были поражены, в основном, молодые побеги, а хвоя пожелтела лишь на отдельных участках веток. В росте сосны произошли небольшие отклонения, но деревья сохранили жизнеспособность. Площадь третьей зоны составляла 43,3 тысячи га, в том числе сосновых лесов – 11,9 тысячи га.

В четвертой зоне отмечались отдельные аномалии в ростовых процессах, но видимых повреждений у деревьев не было.

Захоронение погибшего леса

Погибший лес представлял собой значительную опасность как источник вторичного загрязнения, например, при пожаре, а также ухудшал радиационную ситуацию возле дороги, которая была одной из основных транспортных магистралей Чернобыльской АЭС.

В 1987 году, вокруг погибшего леса был насыпан вал высотой 2,5 метра и общей длиной около 3,5 км.

Аэрофотоснимок траншей с радиоактивной древесиной / Фото: chornobyl.in.ua

Затем было проведено захоронение погибших деревьев, лесного подлеска и верхнего слоя почвы. Деревья повалили, подлесок срезали и вместе с верхнем слоем почвы сгребли в траншеи глубиной полтора-два метра, после чего засыпали слоем земли толщиной около метра. Всего захоронили более 4 тысяч кубических метров радиоактивных материалов. В итоге во второй половине 1987 года доза гамма-излучения на этой территории уменьшилась в 4-50 раз.

Однако, поскольку захоронение радиоактивных остатков леса было произведено на глубине залегания грунтовых вод, это привело к их длительному загрязнению.

Растения и животные в Рыжем лесу

У поврежденных радиацией деревьев произошло нарушение в ритме ростовых процессов, ориентации побегов и т.п. Так, при дозах 300-400 рад вдвое снизился прирост по диаметру ствола у березы, ели и сосны.

Однако у пораженных деревьев наблюдались и активные восстановительные процессы. Например, у ели сформировалась гигантская хвоя до 4-4,5 см, у сосны – 12-14 см. В 1989-1992 годах общая масса хвои на молодых побегах увеличилась по сравнению с 1986 годом в 3–3,5 раза. Увеличилось и прорастание семян.

Во второй зоне Рыжего леса сразу после облучения на отдельных деревьях верхушечные побеги частично продолжали рост, хотя их длина не превышала 10-12 см, тогда как прирост за предыдущие годы достигал 40-50 см и более. Хвоя на них сохранилась лишь частично, чаще всего у основания или верхушки побега, либо только с одной стороны его, а на верхушечных побегах в отдельных случаях заложились верхушечные почки, расположение которых носило неупорядоченный характер, часть из них к осени отмерла.

В третьей зоне у обследованных деревьев погибла большая часть молодых побегов, хотя на многих из них заложились замещающие почки. Наиболее пораженными оказались верхушечные побеги, большинство из которых имело аномальное строение. Как правило, они отличались сильно укороченным приростом - 5-15 см, искривленной формой, иногда с утолщением у основания.

В ряде случаев на верхушке дерева образовывались щетки сильно укороченных побегов, с густым охвоением. На большинстве верхушечных побегов заложились многочисленные почки, чаще всего с нарушением характерной для сосны ориентации, среди которых трудно выделить доминирующую верхушечную почку.

Несмотря на значительный уровень радиоактивного загрязнения, в Рыжем лесу живут такие же животные, как и на соседних, менее загрязненных участках зоны отчуждения.

Брошенные траншеи, предназначенные для захоронения погибшего леса, превратились в небольшие водоемы. В этих водоемах водятся болотные черепахи и прудовые лягушки.

На территории Рыжего леса живут также представители вида большая синица и мухоловка.

Иногда на территорию Рыжего леса заходят и лошади Пржевальского.

По материалам сайта Сергея Паскевича chornobyl.in.ua - Рыжий Лес, Рыжий лес: Ликвидация, Хроника появления морфозов у сосны возле ЧАЭС, Экосистема Рыжего леса