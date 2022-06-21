Бойцы Нацгвардии сняли на видео фрагмент боя в Северодонецке 21 июня, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Нацгвардии продолжают бои за Северодонецк (Фото:Кадр видео Нацгвардия)

Национальная гвардия Украины опубликовала видео боя в Северодонецке Луганской области.



Ролик появился в YouTube-канале Нацгвардии.

«Бойцы Нацгвардии Украины уничтожают врага в Северодонецке. Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил — смерть», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Вечером 20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что бои в Северодонецке продолжаются в промзоне, украинские военнослужащие контролируют только территорию предприятия Азот.

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