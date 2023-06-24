Повестка для призывников: какие реквизиты обязательно должен содержать документ
Повестки в Украине (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)
Во время правового режима военного положения, военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть мобилизованы. Легитимная повестка должна быть соответственно заполнена и утверждена подписью и печатью.
Об этом рассказали юристы в сети Телеграм.
Как должна быть заполнена повестка
Повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должна быть верно заполнена.
На повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
— название Повестка;
— ФИО военнообязанного;
— адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
— номер повестки;
— номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
— дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
— наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
— подпись лица, выдавшего повестку;
— дата выдачи повестки;
— мокрая печать.
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены — вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
В каких случаях еще вы можете отказаться от повестки:
— если неправильно указаны данные лица;
— если повестку вручает не уполномоченное лицо;
— если на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.
Какие есть виды повесток в Украине
Законом предусмотрено четыре вида повесток:
1.Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и тому подобное.
2.Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
3.Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу.
4.Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.