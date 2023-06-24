Повестка для призывников: какие реквизиты обязательно должен содержать документ 24 июня, 09:25 Повестки в Украине (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)

Во время правового режима военного положения, военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть мобилизованы. Легитимная повестка должна быть соответственно заполнена и утверждена подписью и печатью.

Об этом рассказали юристы в сети Телеграм.

Как должна быть заполнена повестка

Повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должна быть верно заполнена.

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На повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

— название Повестка;

— ФИО военнообязанного;

— адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

— номер повестки;

— номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

— дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

— наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

— подпись лица, выдавшего повестку;

— дата выдачи повестки;

— мокрая печать.

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены — вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

В каких случаях еще вы можете отказаться от повестки:

— если неправильно указаны данные лица;

— если повестку вручает не уполномоченное лицо;

— если на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

Так должна выглядеть повестка / Фото: t.me/ru_lawyer

Какие есть виды повесток в Украине

Законом предусмотрено четыре вида повесток:

1.Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и тому подобное.

2.Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

3.Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу.

4.Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.