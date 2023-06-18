Выполнили почти 2 тысячи огневых задач. ВСУ на Таврическом направлении за сутки уничтожили более четырех рот оккупантов — Тарнавский 18 июня, 13:00 На Таврическом направлении россияне потеряли четыре роты за сутки (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожили наТаврическом направлении за сутки более четырех рот оккупантов (примерно 400 человек).

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага», — отметил он.

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По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1829 огневых задач.

Также на этом направлении украинские воины уничтожили и повредили 77 единиц военной техники противника, 12 мест хранения боеприпасов россиян.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 219 тысяч военных.