Новые данные о потерях армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, семь танков и 13 артсистем
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже более 219 тысяч своих военных (Фото:Александр Ратушняк/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 219 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 18 июня, потери РФ составляют:
личный состав — около 219820 (+650) человек ликвидировано
танки — 3984 (+7)
боевые бронированные машины — 7729 (+23)Видео дня
артиллерийские системы — 3847 (+13)
РСЗО — 610 (+1)
средства ПВО — 364 (+0)
самолеты — 314 (+0)
вертолеты — 304 (+2)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3371 (+7)
крылатые ракеты — 1211 (+0)
корабли / катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 6571 (+14)
специальная техника — 522 (+2)
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.