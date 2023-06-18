Новые данные о потерях армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, семь танков и 13 артсистем

18 июня, 08:44
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С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже более 219 тысяч своих военных (Фото:Александр Ратушняк/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже более 219 тысяч своих военных (Фото:Александр Ратушняк/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 219 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 18 июня, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 219820  (+650) человек ликвидировано

  • танки — 3984  (+7)

  • боевые бронированные машины — 7729  (+23)

    Видео дня

  • артиллерийские системы — 3847  (+13)

  • РСЗО — 610  (+1)

  • средства ПВО — 364  (+0)

  • самолеты — 314  (+0)

  • вертолеты — 304  (+2)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3371  (+7)

  • крылатые ракеты — 1211  (+0)

  • корабли / катера — 18  (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 6571  (+14)

  • специальная техника — 522  (+2)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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