Новые данные о потерях армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, семь танков и 13 артсистем 18 июня, 08:44 С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже более 219 тысяч своих военных (Фото:Александр Ратушняк/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 219 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 18 июня, потери РФ составляют:

личный состав — около 219820 (+650) человек ликвидировано

танки — 3984 (+7)

боевые бронированные машины — 7729 (+23) Видео дня

артиллерийские системы — 3847 (+13)

РСЗО — 610 (+1)

средства ПВО — 364 (+0)

самолеты — 314 (+0)

вертолеты — 304 (+2)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3371 (+7)

крылатые ракеты — 1211 (+0)

корабли / катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 6571 (+14)

специальная техника — 522 (+2)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.