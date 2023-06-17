ВСУ имеют успехи в продвижении на таврийском направлении — Тарнавский

17 июня, 13:39
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ВСУ уничтожили более пяти рот оккупантов на таврийском направлении (Фото:Скриншот из видео Командующий Тарнавский / Telegram)

ВСУ уничтожили более пяти рот оккупантов на таврийском направлении (Фото:Скриншот из видео Командующий Тарнавский / Telegram)

Вооруженные силы Украины имеют успехи в продвижении на Таврийском направлении. За сутки оккупанты потеряли там более пяти рот.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

«Таврийское направление. Активная работа Сил обороны продолжается. Есть успехи и продвижение наших сил», — написал он в телеграм-канале в субботу, 17 июня.

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По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задачи.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составляют более пяти рот на этом направлении.

Также уничтожено и повреждено 88 единиц военной техники противника. В частности, вертолет Ка-52, 11 танков, 20 БМП, два БТР, четыре гаубицы, три БпЛА разных видов, пять САУ и одна система залпового огня Солнцепек.

Кроме того было уничтожено пять мест хранения боеприпасов противника, сообщил Тарнавский.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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