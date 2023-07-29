ВСУ уничтожили десятки единиц техники РФ и ликвидировали почти 400 оккупантов — Генштаб 29 июля, 08:37 ВСУ уничтожили десятки единиц техники РФ и ликвидировали почти 400 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 390 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 245 тыс. военнослужащих.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 29 июля, украинские войска уничтожили:

личного состава — около 245 220 ( +390) человек ликвидировано,

+390) человек ликвидировано, танков — 4191 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 8167 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 4786 ( +11) ед,

+11) ед, РСЗО — 698 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 458 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4007 ( +0) ед,

+0) ед, крылатых ракет — 1347 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7247 ( +7) ед,

+7) ед, специальной техники — 710 ( +1).

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Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврического направления Александр Тарнавский сообщал, что в зоне его ответственности ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. За минувшие сутки украинские военные уничтожили там более двух рот россиян.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 28 июля, на разных участках фронта состоялось 27 боевых столкновений. Враг вел наступление на Лиманском и Марьинском направлениях, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

