ВСУ уничтожили более двух рот россиян на Таврийском направлении 29 июля, 02:47 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ на Таврийском направлении закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более двух рот россиян.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврий Александр Тарнавский.



«На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно выбивают врага и преуспевают. В частности, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах», — говорится в сообщении Тарнавского.

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Так, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 666 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач. За последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот.

В результате слаженой работы подразделений ВСУ уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, БПЛА Эленор, пушка 2А36 Гиацинт-Б и автомобильная техника. Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага.