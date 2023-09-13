Силы обороны добились частичного успеха в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки — Генштаб 13 сентября, 20:47 Защитники Украины на ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 13 сентября, на 567-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



силы ПВО уничтожили 34 и 45 дронов-камикадзе Shahed, которыми российские оккупанты массированно атаковали Одесскую и Сумскую области. Атака в основном была направлена на припортовую инфраструктуру в Измаиле и Рени Одесской области. За сутки враг нанес один ракетный и 80 авиаударов, 32 раза вел обстрел из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам, есть погибшие и раненые мирные жители;

за сутки произошло 24 боестолкновения;

на Купянском направлении Силы обороны успешно отразили вражескую атаку к северо-востоку от Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении оккупанты не наступали, продолжают перегруппировку;

на Бахмутском направлении страна-террорист пыталась восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области;

на Марьинском направлении защитники Украины отразили более десяти вражеских атак в районе Марьинки;

Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают оккупантов и освобождают оккупированные территории. У защитников Украины частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, они вытесняют врага с позиций и закрепляются на новых рубежах;

авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, и два — по российским ЗРК;

ракетные войска поразили один вражеский пункт управления, один ЗРК, десять артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станцию РЭБ.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла уже 270 350 оккупантов, из них 590 — за последние сутки.