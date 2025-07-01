Три танка, 36 артсистем и более 950 оккупантов: Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии за сутки
Генштаб обновил данные по российским потерям за сутки (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
Россия потеряла на войне против Украины около 970 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 020 980 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 1 июля.
Потери российской армии в военной технике составляет:
- танков — 10 983 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 22 928 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 29 754 (+36) ед;
- РСЗО — 1427 ед;
- средства ПВО — 1190 ед;
- самолетов — 420 ед;
- вертолетов — 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 940 (+144) ед;
- крылатых ракет — 3436 ед;
- кораблей/катеров — 28 ед;
- подводных лодок — 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53 696 (+103) ед;
- специальной техники — 3921 ед.
Потери России на войне в Украине — что известно
18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.
Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.