Три танка, 36 артсистем и более 950 оккупантов: Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии за сутки

Генштаб обновил данные по российским потерям за сутки (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия потеряла на войне против Украины около 970 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 020 980 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 1 июля.

Потери российской армии в военной технике составляет:

танков — 10 983 ( +3) ед;

+3) ед; боевых бронированных машин — 22 928 ( +6) ед;

+6) ед; артиллерийских систем — 29 754 ( +36) ед;

+36) ед; РСЗО — 1427 ед;

средства ПВО — 1190 ед;

самолетов — 420 ед;

вертолетов — 337 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 940 ( +144) ед;

+144) ед; крылатых ракет — 3436 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 53 696 ( +103) ед;

+103) ед; специальной техники — 3921 ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.