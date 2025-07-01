Три танка, 36 артсистем и более 950 оккупантов: Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии за сутки

1 июля, 08:36
Генштаб обновил данные по российским потерям за сутки (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия потеряла на войне против Украины около 970 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 020 980 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 1 июля.

Потери российской армии в военной технике составляет:

  • танков — 10 983 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 22 928 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 29 754 (+36) ед;
  • РСЗО — 1427 ед;
  • средства ПВО — 1190 ед;
  • самолетов — 420 ед;
  • вертолетов — 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 940 (+144) ед;
  • крылатых ракет — 3436 ед;
  • кораблей/катеров — 28 ед;
  • подводных лодок — 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 696 (+103) ед;
  • специальной техники — 3921 ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.

Военный эксперт назвал соотношение потерь, при котором Украина сможет рассматривать возможность контрнаступления

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

