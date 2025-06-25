Военный эксперт назвал соотношение потерь, при котором Украина сможет рассматривать возможность контрнаступления

Сергей Грабский заявил, что чтобы Украина могла перейти в наступление, российские потери должны быть больше украинских в 5−7 раз (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV назвал соотношение потерь, при котором Украина будет иметь возможность рассматривать возможность контрнаступления.

В эфире Rado NV Грабский отметил, что сейчас задача Украины — нанести России настолько большие потери, чтобы у нее «даже мысли не было продвигаться вперед».

«Мы можем это делать? Да. Соотношение потерь 1:3, 1:4 свидетельствует об этом. Я вам сразу скажу, это мало. Нам нужно довести соотношение потерь между нами и противником до 1:5, 1:7. Только после этого, когда мы достигнем такого результата, мы будем говорить, что мы гарантируем, что противник не успевает восстанавливать свой боевой потенциал и тогда можно рассматривать какие-то контрударные действия», — заявил эксперт.

Он добавил, что аксиомой также является то, что без преимущества в воздухе говорить о каких-то масштабных наступательных операциях не имеет никакого смысла.

22 июня во время встречи с журналистами главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что переход Вооруженных сил на корпусную систему позволит пойти в контрнаступление.