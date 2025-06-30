Три вертолета, две РСЗО и более 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери российской армии за сутки

30 июня, 07:32
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла три вертолета за сутки (Фото: ru.warriors.wikia.com)

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла три вертолета за сутки (Фото: ru.warriors.wikia.com)

Россия потеряла на войне против Украины около 1070 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 020 010 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 30 июня.

Потери российской армии в военной технике составляет:

  • танков — 10980 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 22922 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 29718 (+29) ед;
  • РСЗО — 1427 (+2) ед;
  • средств ПВО — 1190 (+1) ед;
  • самолетов — 420 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+3) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42796 (+172) ед;
  • крылатых ракет — 3436 (+42) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53593 (+85) ед;
  • специальной техники — 3921 (+0) ед.

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила атаку дронами на аэродром Кировское во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 июня, где был уничтожен российский зенитный комплекс Панцирь-С1 и три вертолета (Ми-8, Ми-26 и Ми-28).

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Военный эксперт назвал соотношение потерь, при котором Украина сможет рассматривать возможность контрнаступления

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

Три фактора, влияющие на поведение Кремля в войне. Чего хочет достичь Генштаб РФ

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Редактор: Ева Сластнова

