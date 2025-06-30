Три вертолета, две РСЗО и более 1000 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери российской армии за сутки

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла три вертолета за сутки (Фото: ru.warriors.wikia.com)

Россия потеряла на войне против Украины около 1070 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 020 010 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 30 июня.

Потери российской армии в военной технике составляет:

танков — 10980 ( +4) ед;

+4) ед; боевых бронированных машин — 22922 ( +7) ед;

+7) ед; артиллерийских систем — 29718 ( +29) ед;

+29) ед; РСЗО — 1427 ( +2) ед;

+2) ед; средств ПВО — 1190 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 420 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +3) ед;

+3) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 42796 ( +172) ед;

+172) ед; крылатых ракет — 3436 ( +42) ед;

+42) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 53593 ( +85) ед;

+85) ед; специальной техники — 3921 ( +0) ед.

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила атаку дронами на аэродром Кировское во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 июня, где был уничтожен российский зенитный комплекс Панцирь-С1 и три вертолета (Ми-8, Ми-26 и Ми-28).

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.