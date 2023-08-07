Как узнать поступил ли абитуриент в вуз в 2023 году: сроки, условия, правила
Как узнать поступил ли абитуриент в ВУЗ (Фото:gstockstudio/depositphotos)
Абитуриенты уже прошли национальный мультимедийный тест, зарегистрировали свои электронные кабинеты и загрузили все необходимые документы для поступления. Начиная с 19 июля, высшие учебные заведения начали принимать заявления и документы от абитуриентов.
Сейчас абитуриенты с нетерпением ждут результатов своих заявлений, поданных в университеты. Рассказываем, как узнать поступил ли абитуриент в вуз в 2023 году.
Основные сроки вступления 2023 года
Заявление на поступление в вуз стало доступным для абитуриентов с 19 июля 2023 года по 31 июля 2023 года, до 18:00 часов. В этом году абитуриенты имеют возможность подавать свои заявления электронно через личный кабинет абитуриента.
Каждый абитуриент может подать до пяти заявок на места государственного и регионального заказа, как в закрытых, так и открытых конкурсных предложениях, для любых специальностей.
Важно отметить, что в 2023 году принимаются сертификаты ВНО за 2020 и 2021 годы, а также результаты НМТ за 2022 и 2023 годы.
Для абитуриентов, которые выбрали творческие специальности, процедура поступления предусматривает индивидуальное устное собеседование или участие в творческих конкурсах. Зарегистрироваться на участие в собеседованиях или конкурсах можно:
- для поступления на бюджет — с 3 июля до 10 июля 18:00;
- для поступления на контракт — с 3 июля до 25 июля 18:00.
Творческие конкурсы для абитуриентов, которые планируют поступать на бюджет, проводились с 7 по 18 июля включительно. Для абитуриентов, которые намерены поступать на контракт, творческие конкурсы продолжаются до 31 июля.
Поступление в вуз 2023: когда станет известно, поступил или нет
Публикация рейтинговых списков абитуриентов и предоставление рекомендаций для приема и обнародование списка абитуриентов на бюджет факультета осуществляется не позднее 5 августа.
Абитуриенты, которые получили возможность учиться за средства государства, должны подтвердить свое желание поступить и подать оригиналы документов до 18:00 8 августа.
Прием заявлений и рекомендаций для абитуриентов, которые надеются получить контрактное место на открытые или фиксированные (закрытые) конкурсы, начинаются не ранее 9 августа.
Фактический прием на бюджетные места состоится:
- на бюджет — до 10 августа;
- на контракт — не позднее 30 августа.