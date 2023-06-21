Итоги основной сессии НМТ: более 500 участников не смогли завершить тестирование из-за воздушных тревог, российские хакеры атаковали серверы

21 июня, 16:02
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Абитуриенты смогут посмотреть результаты НМТ в своих личных кабинетах 28 июня (Фото:НУШ)

Абитуриенты смогут посмотреть результаты НМТ в своих личных кабинетах 28 июня (Фото:НУШ)

В Украине завершилась основная сессия НМТ, официальные результаты абитуриентов будут размещены в их персональных кабинетах до 28 июня.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в своем Facebook.

По его словам, для участия в тестировании зарегистрировались 281 тыс. абитуриентов, почти все из них приняли участие в НМТ.

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Лисовой рассказал, что в условиях войны с РФ почти во время каждой сессии в определенных областях звучала воздушная тревога. В это время инструкторы и поступающие находились в укрытиях, а затем могли закончить тестирование.

В то же время, более 500 участников не завершили тестирование из-за продолжительных воздушных тревог.

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Еще одним вызовом стали технические пробелы — во время тестирования серверы атаковали российские хакеры.

«Были участники, которые испытывали трудности с входом в систему и сохранением результатов тестирования. Все это было сложным вызовом для поступающих, однако специалисты временных экзаменационных центров оказывали им оперативную помощь», — добавил Лисовой.

Министр подчеркнул, что абитуриенты, которые не сдали или не завершили тестирование по объективным причинам, примут участие в дополнительной сессии. Она начнется 11 июля.

Уже второй раз НМТ проходит в Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ.

В этом году тестирование в усовершенствованном формате. Обязательными предметами являются украинский язык и математика, третий предмет абитуриенты могли выбрать из перечня самостоятельно.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Тестирование Российские хакеры Воздушная тревога Национальный мультипредметный тест (НМТ) Оксен Лисовой

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