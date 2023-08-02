Когда в школах Украины заканчиваются летние каникулы и начинается учебный год 2 августа, 16:18 Когда в школах Украины заканчиваются летние каникулы и начинается учебный год (Фото:ivankyryk/depositphotos)

Когда начинаются и заканчиваются учебные сезоны в украинских школах, это всегда важный вопрос для многих учеников и их родителей. Обычно, год обучения начинается в начале сентября и заканчивается в конце мая следующего года. Однако для многих участников образовательного процесса вопрос о летних каникулах 2023 года остался без ответа.

В 2023 году Минобразования установило базовый период для летнего отдыха в учебных заведениях, в частности частных. Известно, что эти заведения обычно имеют право самостоятельно устанавливать даты каникул, учитывая различные факторы, такие как погодные условия, эпидемическая ситуация и безопасность в регионе. Однако в период, с 25 мая по 1 сентября, должны быть проведены летние каникулы. Это решение было принято с целью создания единой и стабильной схемы каникулярного периода для учеников и студентов со всей страны.

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Школьные каникулы 2023

В Законе Украины О полном общем среднем образовании указано, что учебный год в украинских школах должен состоять минимум из 175 учебных дней. Однако, в случае наступления военного конфликта или других условий, которые могут угрожать безопасности страны, действие данного положения может быть приостановлено.

Во время военных действий или других чрезвычайных обстоятельств, где находятся под угрозой нормальные условия для образования, могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо принять меры для защиты учащихся и учебных заведений. В таких случаях государство может приостановить действие требований о минимальном количестве учебных дней в учебном году, чтобы обеспечить безопасность и благополучие учащихся и педагогических работников.

Эта законодательная норма имеет целью обеспечить приблизительный стандарт продолжительности обучения для украинских школьников, но в то же время допускает необходимость приспособления условий обучения к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть в стране.

Когда закончатся летние каникулы 2023 в Украине

В течение учебного года, ученики, как всегда, отдыхают четыре раза. Для того чтобы все могли заранее планировать свои летние активности и отдых, официальные даты летних каникул 2023 года в Украине были объявлены. В школьном сезоне 2022 — 2023 годов осталось отгулять только летние каникулы, которые, согласно расписанию, начались 1 июня и закончатся 31 августа. В заведениях с триместровой системой обучения, летние каникулы имеют другой график: с 25 мая по 1 сентября 2023 года.