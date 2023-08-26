Откровения ветерана. «Я получил определенное наслаждение, когда увидел, как умирали россияне», — Маси Найем 26 августа, 08:20 NV Премиум Маси Найем, украинский ветеран и адвокат (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Какой видит будущую победу и послевоенные проблемы Украины адвокат и боец ВСУ Маси Найем.

Маси Найем — военный и адвокат. Он защищал страну с оружием в руках в АТО и во время полномасштабного вторжения. А после тяжелого ранения взялся помогать пострадавшим на войне бойцам преодолевать бюрократические барьеры на пути оформления необходимых документов и получения государственной компенсации.

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Найем стал одним из 30 героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном № 3 за август.



Вдохновляющие истории этих людей, отобранных редакцией с помощью экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы. А некоторые из героев, как в частности и Найем, рассказали о себе сами, ответив на пять вопросов редакции.



— Какой ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?



— Такого нет. Они происходят все чаще с каждым из тех, кого я знаю, кто получил ранение или погиб. Но даже свое ранение я не считаю худшим днем. Наоборот, он, пожалуй, был лучшим, потому что у меня второй день рождения. Для меня каждый день худший, когда умирают те, кого я лично знал, или те, с кем воевал.

— Каким был ваш лучший день за время большой войны?



— Кажется, это было 6 июня. В тот день я вышел из комы и увидел друзей и брата у кровати. Мне кажется, это был такой лучший день. Также где-то месяца полтора назад у нас было боевое задание. И я получил определенное наслаждение, когда увидел, как умирали русские. Это было по-своему прекрасно.

— Какое ваше самое большое достижение?



— Это, пожалуй, медитации Випасана. Именно благодаря им я могу, позволяю себе и практикую любить даже тех украинцев-врагов, которые заказывают всякую дезинформацию обо мне. Или тех врагов, которые считают меня своим оппонентом и прибегают к очень некрасивым методам борьбы. Пожалуй, мое достижение — это просто практиковать большую любовь к людям. Под это определение [человека] не попадают россияне, пока идет война и пока они не оплатили долг перед украинцами. Это животные пока что. Поэтому я говорю, что практикую любовь к людям. И многих тех, кого должен был бы ненавидеть, я пытаюсь понять и многое им прощаю. Но это не касается россиян.

— Каким будет конец войны и когда он может произойти?



— Стратегически мы войну закончим, когда заберем ядерное оружие у России, когда его у нее не будет. Когда это произойдет? Мне кажется, что это произойдет не в ближайший год.

А победа на тактическом уровне будет временной. Я не назвал бы это выигрышем, скорее отсрочкой еще большей угрозы для Украины. Условно тактическим мог бы быть выход всех российских войск с территории Украины. Но это будет большая тупость с нашей стороны, если мы на этом остановимся и не будем дальше стремиться забрать у россиян [ядерное] оружие, чтобы убрать эту опасность.



— Что Украине нужно будет в первую очередь решить после войны?



— Нам нужно будет решить, чем мы хотим конкурировать с большим миром, и на это направить все усилия общества. Потому что если мы не сфокусируемся на большом враге, как это было во время полномасштабного вторжения, если мы не сфокусируемся на большой цели, мы проиграем как нация. Хотя сейчас мы очень крутые, очень сильные, и, пожалуй, лидеры изменений в мире. Но мир все равно живет в конкуренции. И я понимаю, что нам надо создать свою нацию так, чтобы мы могли быть лучшими в чем-то одном из 10−15 наций. Нужно объединить общество вокруг того, чтобы мы стали лучшими в чем-то и могли этим конкурировать с крупными государствами, которые имеют большие ресурсы. Нам надо будет объединить общество вокруг великой идеи так же, как объединил нас враг против себя. Это единственное, на что нам нужно будет направить все общество. Если этого не произойдет, то мы как нация развалимся после войны. Это самая большая угроза, которую я сейчас вижу: мы как общество не можем объединиться, если нет врага, а это очень плохо.

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести его можно здесь.

