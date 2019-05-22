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Захват бойцов ОС: после предупредительного огня пограничников они сменили маршрут — СМИ

Вчера, 15:04
2007
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Захват бойцов ОС: после предупредительного огня пограничников они сменили маршрут — СМИ - фото

Минобороны

Военные сбились с маршрута

Грузовик с военнослужащими 54 бригады ВСУ, захваченными в районе Новотроицкого, сменил маршрут и оказался на оккупированной РФ территории после предупредительного огня украинских пограничников, передает InfoResist со ссылкой на источник в зоне ООС.

«Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений. Они по ошибке выехали на украинский КПВВ Новотроицкое и не выполнили требования пограничников. Они открыли огонь. Бойцы испугались и на скорости выдвинулись в сторону территории, подконтрольной боевикам, где и были захвачены», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором находились восемь украинских военных.

Как отмечалось, они отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.

Теги:   Плен Украинские военные Донбасс ООС

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