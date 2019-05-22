На Донбассе боевики захватили восемь украинских военных
На Донбассе боевики вооруженных формирований Российской Федерации захватили восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил.
Как сообщили в штабе ООС, событие произошло утром в среду, 22 мая.
Украинские военные двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию.
«Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих», — сказано в сообщении.
Военная прокуратура внесла сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.