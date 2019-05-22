На Донбассе боевики захватили восемь украинских военных Вчера, 11:11 3519 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Украинский военный (иллюстративное фото) Минобороны

На Донбассе боевики вооруженных формирований Российской Федерации захватили восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил.

Как сообщили в штабе ООС, событие произошло утром в среду, 22 мая.

Украинские военные двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию.

«Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих», — сказано в сообщении.

Военная прокуратура внесла сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.