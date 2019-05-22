Полторак рассказал, куда ехали украинские военные, захваченные оккупантами в районе Новотроицкого Вчера, 14:04 3476 Цей матеріал також доступний українською Минобороны По словам Полторака, военные ехали на проведение сверки Минобороны

Украинские военнослужащие, которые в среду, 22 мая, попали в плен оккупационных сил РФ на Донбассе, направлялись в штаб бригады.

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак, передает 112.ua.

«Мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно — утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной. Обстоятельства, как это произошло, я буду понимать после приезда в министерство», — заявил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором находились восемь украинских военных.

Согласно предварительной информации, они отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.