Полторак рассказал, куда ехали украинские военные, захваченные оккупантами в районе Новотроицкого
Украинские
военнослужащие, которые в среду, 22 мая, попали в плен оккупационных сил РФ на Донбассе,
направлялись в штаб бригады.
Об этом рассказал
министр обороны Степан Полторак, передает 112.ua.
«Мы сейчас
выясняем обстоятельства. Единственное, что известно — утром они выехали в штаб
бригады для проведения сверки во главе со старшиной. Обстоятельства, как это
произошло, я буду понимать после приезда в министерство», — заявил глава Минобороны.
Ранее сообщалось,
что в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором находились восемь украинских военных.
Согласно
предварительной информации, они отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.