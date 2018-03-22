Генпрокурор объявил о подозрении Савченко

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Надежде Савченко объявили о подозрении

Надежде Савченко объявили о подозрении

В четверг, 22 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, объявление подозрения происходило в присутствии адвоката Савченко.

Следствие считает, что Савченко причастна к совершению ряда уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:

  • ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля);
  • ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, что Генпрокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей без внесения залога.

22 марта Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал ее. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

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