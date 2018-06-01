01 июня 2018, пятница

Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай

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Петр Порошенко хочет построить мост через Дунай
Фото: АПУ

Петр Порошенко хочет построить мост через Дунай

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о начале работы над проектной документацией для строительства автодороги Одесса – Варна, которая включает мост через Дунай.

Об этом он заявил 1 июня во время церемонии открытия мостового перехода Одесса - Рени в Одесской области, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы имеем несколько возможных мест для строительства моста через Дунай. Начинаем разработку необходимой проектной документации, согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами", - сказал президент.

Порошенко отметил, что транспортный коридор Одесса – Варна соединит три страны: Украину, Румынию и Болгарию.

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Напомним, что Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым договорился об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной.

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