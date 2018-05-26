Украина и Болгария договорились о строительстве дороги между Одессой и Варной

Президент Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым договорились об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной.

Об этом сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

"Также договорились активизировать строительство дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Мы надеемся привлечь для этого материальные ресурсы ЕС. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать из Одессы в Варну", - написал президент.

Кроме того, по словам Порошенко, важным результатом переговоров сегодня стало то, что уже во второй половине этого года состоится очередное заседание Совместной украинской-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая последний раз собиралась восемь лет назад.

Ранее Порошенко и президент нефтяной компании SOCAR обсудили сотрудничество в сфере поставок авиатоплива.